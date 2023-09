Chacina do Curió: acusação mostra áudios de supostos policiais falando em "reprimir" e "matar uns 40"

A fase de debates entre acusação e defesa do terceiro julgamento da Chacina do Curió teve início nesta sexta-feira, 15, logo após o fim dos interrogatórios dos oito policiais que estão sendo julgados pelo crime de tortura.



A etapa começou com a apresentação de argumentos pela condenação dos réus. O Ministério Público do Ceará 9MPCE) realizou uma contextualização sobre os casos de violência registrados na região do Curió antes da chacina.



A acusação também apresentou áudios de comunicação, supostamente de policiais militares, em que falavam sobre “reprimir as pessoas do bairro”. Um dos agentes teria falado em realizar uma chacina “para matar uns 40”. A ação seria uma forma de vingança pela morte do policial Valtemberg Chaves Serpa, vítima de um latrocínio.