Defesa vai recorrer da decisão contra PMs condenados pela chacina do Curió

Advogado argumenta que policiais condenados são inocentes e critica atuação do MPCE. "Ninguém ganha no tribunal do júri. Não se fará justiça para as mães do Curió nunca", diz

A defesa afirmou que vai recorrer do resultado do terceiro julgamento da chacina do Curió, que condenou dois policiais militares — José de Oliveira do Nascimento e José Wagner Silva de Souza — na noite deste sábado, 16. O primeiro foi condenado por 11 homicídios, além de tentativas de assassinato e torturas. O segundo por torturas físicas e mentais. Os outros seis réus foram absolvidos.

“Ninguém ganha no tribunal do júri. Nada que seja feito trará justiça para as mães. Nada. Porque quem perde seu filho não encontra consolo em nenhuma situação que seja posta”, diz o advogado João Mota, que representou todos os oito réus deste 3º júri do caso.