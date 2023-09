Seminário reúne gestores e discute transformação da Educação

Há 20 anos, gestores educacionais se encontram para discutir os rumos e as transformações da Educação no Brasil. Promovido pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Educação do Ceará (Sinepe), o XX Seminário de Educação reuniu, por dois dias, 20 e 21 de setembro, uma programação com poesia, espiritualidade, gestão, formação e tecnologia. O evento aconteceu no Centro de Eventos do Ceará e marcou os 80 anos do Sinepe.

"O grande número de participantes mostra que já há uma consciência de que precisa haver mudanças no processo educacional. É se dar conta de que o mundo mudou, as relações de trabalho estão mudando e a oferta na escola precisará mudar para atender esse novo mundo do trabalho", destacou Priscila Boy, autora do livro "Uma escola em transformação". Ela esteve no lounge do O POVO e da Fundação Demócrito Rocha (FDR) para realização de autógrafos da publicação.

No segundo dia de discussões, um painel contou com a presença diretores de grandes escolas particulares para falar sobre a sede do Instituto de Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará. Houve compartilhamento de experiências e processo de avaliação e ensino-aprendizagem. Fortaleza é, atualmente, a capital que mais aprova alunos no ITA e o projeto para instalação de um campus na Cidade foi anunciado em julho.