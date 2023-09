Base Aérea de Fortaleza prevê chegada do ITA para 2025 e anuncia primeiros cursos no CE

Aniversário da Base Aérea contou com entrega de honrarias e desfile militar Crédito: FERNANDA BARROS

A Base Aérea de Fortaleza comemorou o aniversário de 87 anos, na tarde de quinta-feira, 21, com o olhar voltado para o futuro — especialmente para a chegada do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), previsto para começar a funcionar no Ceará no ano de 2025. A unidade se prepara para algumas reformas e adequações da estrutura para a chegada do curso de Engenharia da Computação. Posteriormente, um curso de Engenharia de Energias deve ser iniciado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O tenente-coronel aviador Lauro Luiz de Freitas Filho, comandante da Base Aérea de Fortaleza, disse que os acontecimentos recentes foram uma “injeção de ânimo”.

O diretor de ensino da Organização Educacional Farias Brito, Marcelo Pena, foi um dos homenageados na cerimônia e recebeu o diploma de honra ao mérito. O professor afirma que o reconhecimento do Ceará para a instalação de uma nova unidade do ITA é uma conquista que vai render muitos frutos para o desenvolvimento do Estado. “Acreditamos que esses talentos que saem daqui para São Paulo para estudar não vão mais precisar fazer isso. Vamos atrair novas mentes brilhantes, que saem do Estado e muitas vezes não retornam, porque vão trabalhar no mercado financeiro, montar suas empresas e acabam ficando no Sul do País. Acredito que até economicamente vai ser bom para o Ceará”, afirma. Comemoração da Base Aérea A Base Aérea de Fortaleza foi criada em 1933 com o nome de 6º Regimento de Aviação, mas só iniciou suas atividades em 21 de setembro de 1936, data esta que ficou marcada como aniversário oficial. O primeiro comandante foi o Capitão Aviador José Sampaio de Macedo, cearense de Crato, no Cariri. O prédio de traços marcantes foi pensado pelo arquiteto húngaro Emilio Hinko.