Elmano sobre implantação de unidade do ITA em Fortaleza: "Absolutamente estratégico"

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 01.09.2023: Presidente Lula participa da comemoração dos 18 anos de criação do Programa Agroamigo e de 25 anos do Programa Crediamigo, do Banco do Nordeste. Crédito: FÁBIO LIMA

Após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmar a implantação de uma unidade do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em Fortaleza, o governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas (PT), classificou a iniciativa como "algo absolutamente estratégico". "Consideramos algo absolutamente estratégico porque aonde o ITA colocou a sua unidade, que foi em São José dos Campos, isso gerou a Embraer, que depois se tornou uma grande empresa produtora de aviões para o Brasil e para o mundo", afirmou durante visita à primeira Cozinha Ceará Sem Fome, em Fortaleza.



O governador acrescentou que o ITA está analisando a possibilidade de instalar uma área de engenharia para energia no Ceará. “O Estado do Ceará tem desenvolvido uma busca de investimentos, já temos investimentos importantes da área de energia renovável, assim como tem ideias de área da Ciência da Computação”, prosseguiu. “Todos os cursos que tem no ITA de São José deverão, no futuro, também ter em Fortaleza”. O chefe do Executivo comentou a respeito da seleção para ingressar no Instituto. Segundo ele, o processo continuará sendo unificado, ou seja, o aluno deverá fazer uma prova para o ITA e, a depender do resultado, o estudante será encaminhado para a unidade de São José dos Campos ou para a sede na Capital cearense. “Nós devemos ter, já no ano que vem, a primeira seleção de alunos para o ITA do Ceará”, informou. Lula confirma unidade do ITA no Ceará Na última sexta-feira, 1°, durante visita ao Ceará, o presidente Lula confirmou que confirmou a instalação da unidade do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), em Fortaleza, no Ceará. Na ocasião, ele ressaltou os resultados da Educação no Estado e confirmou o instituto como um “prêmio de merecimento” para o Estado, que obtém altos índices de aprovação anualmente. “Convidei o Camilo (Santana) para ser ministro, porque o Ceará tem a melhor experiência em educação no País (...) Queremos levar para o Brasil a experiência bem sucedida do Ceará", reiterou Lula.

Na sequência, ele confirmou a instalação do Instituto. "Vamos trazer o ITA, para investir aqui no Ceará. É um presente que a gente vai dar ao Ceará, porque o Ceará, quando disputa a olimpíada de matemática, é o estado que mais tem gente com medalha de ouro. E quando faz vestibular para o ITA, 40% dos aprovados são do Ceará. O Ceará vai receber um prêmio de merecimento pela qualidade do estudo". Os ministérios da Educação e da Defesa já firmaram um acordo de cooperação técnica no início de agosto, em Brasília, para elaboração de estudos preliminares para a criação de uma unidade do ITA no Ceará. O equipamento deve ser implantando na antiga Base Aérea de Fortaleza. Na ocasião, O POVO apurou que a previsão de instalação da unidade na Capital cearense é para 2025, quando a instituição completa 75 anos.