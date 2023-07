ITA no Ceará: Camilo confirma que extensão está sendo discutida pelo Governo

Nova extensão do ITA deve ficar sediada na antiga Base Aérea de Fortaleza, no bairro Aeroporto

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), confirmou, nesta segunda-feira, 31, que a implementação da extensão do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará já está sendo discutida entre os ministérios e o comando da Aeronáutica e deve entrar em processo de estudo técnico sobre possíveis investimentos na infraestrutura da antiga Base Aérea, localizada no bairro Aeroporto, em Fortaleza, que sediará o novo ITA.

A informação foi divulgada durante coletiva de imprensa na solenidade de sanção do programa Escola em Tempo Integral, no Palácio da Abolição, em Brasília. Segundo o ministro, ainda não há calendário definido para oficializar o anúncio da instalação, pois a decisão é do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Ainda não definimos o calendário. Haverá uma próxima reunião do comando da aeronáutica que será realizada em Fortaleza, com participação do Ministério da Educação, para conhecer melhor a área. Queremos acelerar para que, até o final do ano, o presidente possa anunciar oficialmente aos cearenses e aos nordestinos a extensão do novo ITA no Estado”, afirma Camilo.

Sobre o projeto de implementação, ele aponta que o assunto tem sido tema de reuniões entre o Ministério da Educação (MEC) e o Ministério da Defesa, bem como com superiores da Aeronáutica brasileira.

“Já estive com o comando da aeronáutica e com o diretor do ITA também em reunião. Então, a ideia é que a gente possa agora oficializar um grupo de trabalho interministerial, entre o Ministério da Defesa e o Ministério da Educação, para definir quais os cursos que serão levados para lá, quais são os investimentos necessários neste momento para dar infraestrutura para se instalar essa extensão do ITA no Estado do Ceará”, enumera.

Por que o Ceará pode ser escolhido para sediar a nova extensão do ITA?

Ainda durante a coletiva, Camilo salientou que a escolha do Ceará como nova extensão se deu a partir dos bons resultados obtidos ao longo dos anos de provas do Instituto. Em 2022, o Ceará retoma o primeiro lugar entre os estados brasileiros com o maior número de alunos aprovados no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), com 61 aprovações.

“Essa é uma ideia que nós estamos discutindo, que queremos torná-la realidade. É uma decisão do presidente Lula e a escolha do Ceará pelos resultados alcançados ao longo da trajetória, desde a criação do ITA, pelo desempenho dos alunos que estudam no Estado e também para aproveitar o espaço da antiga Base Aérea de Fortaleza, a qual parte dela foi incorporada ao RAB Aéreo e a outra parte está toda desativada”, explica.

Criado em 1950, o ITA é o instituto de ensino superior do Comando da Aeronáutica (COMAER), localizado no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), em São José dos Campos (SP). O local mantém cursos de graduação em engenharia (Aeronáutica, Civil-Aeronáutica, Eletrônica, Mecânica-Aeronáutica, Engenharia de Computação, Aeroespacial), especialização, extensão e pós-graduação stricto sensu (Mestrado, Mestrado Profissionalizante e Doutorado).

Também presente na solenidade, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), mencionou estar contente com a possível implementação.

“Nós estamos muito orgulhosos de termos a possibilidade de reconhecimento da escola pública e privada do Estado, do número de alunos que entraram no ITA no último período. Há muitos anos, o Ceará se destaca e ter uma instituição como o ITA no Ceará, que vai desenvolver engenheiros na área da computação e da tecnologia, para nós é um grande conhecimento e muito importante”, conclui o governador.