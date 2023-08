MEC e Defesa estudam instalação de unidade do ITA no Ceará em 2025

Para o ministro da Defesa, a assinatura é a materialização de um desejo antigo da aeronáutica e que proporcionará uma descentralização das oportunidades. "É uma forma de descentralizarmos as oportunidades da Educação, levar a Ciência para outros cantos do território", afirmou José Múcio Monteiro. Segundo ele, o projeto é um "sonho antigo" e "será um grande feito para o Nordeste brasileiro".

De acordo com o Ministro da Educação, após a conclusão do estudo técnico, o trabalho será apresentado ao Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que fará o anúncio oficial da iniciativa.

O Acordo de Cooperação Técnica, assinado por Camilo Santana, do MEC, e José Múcio Monteiro Filho, da Defesa, busca desenvolver soluções na área de ensino superior, científico e tecnológico, permitindo avaliar conjuntamente a implantação da unidade do ITA no Ceará. Para isso, será realizado um levantamento de dados necessários à execução do projeto, incluindo patrimoniais, financeiros, orçamentários, legais e de pessoal.

Os ministérios da Educação e da Defesa fizeram acordo de cooperação técnica nesta sexta-feira, 4, em Brasília, para elaboração de estudos preliminares para a criação de uma unidade do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará. Equipamento deve ser implantando na antiga Base Aérea de Fortaleza. O POVO apurou que a previsão de instalação é para 2025, quando a instituição completa 75 anos.

Nos próximos dias, os dois ministérios vão designar representantes institucionais para coordenar a execução do acordo. Serão cinco representantes do Ministério da Defesa, três deles do Comando da Aeronáutica; e cinco representantes do MEC, dois deles do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE).

A proposta visa aprofundar estudos e levantamentos técnicos visando a definição da estratégia de implantação do campus avançado ou da faculdade de engenharia.

Sobre o ITA

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica é uma instituição de ensino superior pública do Comando da Aeronáutica, localizada na cidade de São José dos Campos, São Paulo. A Instituição é um centro de excelência, com cursos de graduação e pós-graduação em áreas afins da engenharia, sendo o setor aeroespacial o de maior destaque, oferecendo alimentação gratuita e moradia de baixo custo aos seus alunos.