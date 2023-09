Escolas que mais aprovam no ITA discutem os impactos da nova sede do instituto no Ceará

O painel será uma das atrações do XX Seminário de Educação - Edu Summit, maior evento do setor no Norte e Nordeste

O XX Seminário de Educação | Edu Summit acontecerá nos dias 20 e 21 de setembro de 2023, no Centro de Eventos do Ceará e contará com um painel composto pelos diretores das escolas com maior número de aprovados no vestibular do ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica.

No painel, serão discutidos os impactos que a nova sede do instituto terá em diversos setores do nosso estado, como na economia, educação, produção científica e geração de emprego. É esperado que o equipamento seja um vetor de transformação na história do Ceará, haja visto sua relevância nos setores em que atua. Os diretores, também, vão compartilhar um retrospecto sobre a educação cearense e seus resultados em olimpíadas internacionais e vestibulares de alta concorrência.

O vestibular do ITA é considerado o mais concorrido do Brasil e Fortaleza possui destaque no certame. De acordo com levantamento do próprio instituto, nos vestibulares realizados entre os anos de 2012 e 2022, estudantes de Fortaleza ocuparam 543 das 1478 vagas disponíveis. O anúncio da nova sede foi realizado durante visita do presidente e ministros ao Ceará, no primeiro dia de setembro de 2023.