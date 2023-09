Feminicídios aumentam no Ceará em 2023; número supera casos de 2022

Polícia concluiu que Yanny Brena foi vítima de feminicídio em Juazeiro do Norte. Número de crimes do tipo aumentou em 2023 Crédito: Reprodução / Instagram

O número de feminicídios registrados no Ceará aumentou neste ano, em relação a 2022. De janeiro ao dia 15 de setembro de 2023, foram contabilizados 33 casos, enquanto no ano passado inteiro foram registrados 28 casos, conforme os dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O mês com maior incidência de casos foi janeiro, com sete notificações. As idades, escolaridades e regiões em que as vítimas vivem variam. Nada entre elas têm uma conexão, a não ser o fato de conviverem com um homem que não aceitou alguma de suas condutas e decidiu lhes tirar o direito de viver. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A vítima mais jovem foi uma garota de apenas 14 anos, chamada Isabelly Karyn de Queiroz Pereira, alvejada a tiros no município de Cascavel. A vítima mais velha foi Antônio José Maciel, de 62 anos, morto na cidade de Novo Oriente ao tentar defender a filha do ex-companheiro.

A pesquisadora do Laboratório de Estudo da Violência da Universidade Federal do Ceará (LEV/UFC), Jânia Perla Aquino, explica que feminicídio ainda é um crime que o Estado consegue ter pouca interferência na prevenção, a não ser com campanhas de reeducação e combate à violência. Para a estudiosa do tema, o que pode reduzir os números é uma mudança de postura da sociedade, que acontecerá a longo prazo. "É um crime bárbaro que, infelizmente, está dentro de um contexto histórico muito difícil de ser desconstruído. Não é um crime que aumenta ou diminua com a sazonalidade de outros tipos de execução. Tem mais a ver mesmo com a sensação de pertencimento que o masculino demonstra diante do feminino. É preciso mudar o comportamento das pessoas sobre isso", explica. Feminicídios no Ceará: casos mês a mês em 2023 Janeiro - 7

Fevereiro - 1

Março - 4

Abril - 5

Maio - 1

Junho - 5

Julho - 5

Agosto - 4

Setembro - 1

Prevenção e repressão ao feminicídio Demandada sobre o aumento do número de feminicídios no Estado, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) afirmou, por meio de nota, que 262 suspeitos de violência contra a mulher foram presos, durante a operação "Shamar", deflagrada entre os dias 15 de agosto e 15 de setembro. A Secretaria disse, ainda, que por meio da Secretaria das Mulheres e da SSPDS foi lançado no dia 22 de agosto um sistema para a solicitação de medidas protetivas de urgência na Internet. “A plataforma garante a desburocratização da solicitação das medidas protetivas, sem a necessidade do registro do Boletim de Ocorrência (BO), e funciona em todo o Ceará”, explica a nota.