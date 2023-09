Policiais penais fazem ato pedido saída de secretário de Administração Penitenciária

A SAP, em nota, ressalta mais de 10 melhorias executadas entre 2019 e 2023 no sistema penitenciário do Ceará diretamente ligadas ao exercício da profissão do policial penal. "Em quase 5 anos de existência da Pasta, se constata o fim da indústria criminosa gerenciada por facções dentro das unidades prisionais, o combate a corrupção sistêmica e a garantia que servidores públicos exerçam seu trabalho com liberdade e autonomia", destaca a nota.

De acordo com o Sindppen-CE, desde o início de sua gestão, o secretário tem perseguido servidores através de transferências infundadas, aumento da carga horária de trabalho, sobrecarga do efetivo nas unidades, entre outras medidas.

O Sindicato dos Policiais Penais do Estado do Ceará (Sindppen-Ce) realizou na manhã desta quarta-feira, 20, um ato em protesto à atual gestão da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), comandada pelo secretário Mauro Albuquerque. Em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza , os profissionais cobraram a troca da liderança da pasta devido a acusações de assédio e perseguição a agentes penitenciários.





Os agentes, porém, alegam que as decisões da SAP têm causado um maior nível de estresse na rotina de trabalho e adoecido os, segundo eles, poucos agentes que atuam nas prisões estaduais.

“Valorizar não é só comprar armamento, não é só comprar viaturas, dar fardamento [...] tem que investir é no material humano, porque quem trabalha com esses equipamentos são policiais, são seres humanos, não são robôs”, declara a presidente do Sindicato, Joelia Silveira.

Entre as medidas que levaram aos protestos do Sindppen-Ce, está a Portaria n°464/2023, publicada no último dia 10 de agosto, no Diário Oficial do Estado do Ceará. O texto estabelece que os policiais afastados por questões de saúde só poderão voltar a participar das escalas de horas extras 15 dias após o retorno ao trabalho policial.

O caso foi levado à Comissão de Direitos Humanos e Cidadania (CDHC) da Alece, que encaminhou um ofício ao Ministério Público do Trabalho do Ceará (MPT-CE), classificando a medida como discriminatória e contra os princípios da legalidade e do direito à saúde.