Homem é preso suspeito de estuprar a sobrinha de 13 anos em Caucaia

Um homem de 55 anos foi preso preventivamente nessa segunda-feira, 18, suspeito de estuprar a sobrinha, de 13 anos. O crime foi registrado em Maracanaú, mas a detenção ocorreu em Caucaia. A vítima, segundo as investigações policiais, tinha escrito uma carta denunciando o crime.

Após tomar conhecimento do caso, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) iniciou as investigações e identificou o suspeito. Ele foi capturado em seu ambiente de trabalho, em Caucaia, e também foi alvo de um mandado de busca e apreensão.

No imóvel do suspeito, a carta escrita pela vítima foi encontrada pelos policiais.