Marido de contadora morta em Aquiraz é preso suspeito pelo crime

O marido de Kaianne Bezerra Lima, contadora de 35 anos morta no último dia 26 de agostro, foi preso suspeito pelo crime na noite dessa terça-feira, 5, ao sair da casa da sogra. Leonardo Nascimento Chaves foi alvo de um mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Kaianne foi morta dentro da própria residência, no município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. Dois criminosos entraram na residência da vítima, e um terceiro ficou do lado de fora com a função de dar apoio no latrocínio e ser motorista dos suspeitos.

Dois suspeitos pelo crime já haviam sido capturados, sendo um deles motorista de aplicativo e empresário, que teria articulado a ação. O segundo foi um adolescente apontado como um dos executores.