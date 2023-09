Vítima é cercada e executada por seis homens no Grande Bom Jardim, em Fortaleza

Imagens mostram o momento da execução no Grande Bom Jardim, em Fortaleza Crédito: Reprodução/Vídeo via WhatsApp O POVO

No vídeo, é possível ver que mais de 15 tiros foram disparados. Em seguida, o grupo foge, alguns usam armas longas. O rapaz morreu no local. Conforme O POVO apurou, a vítima foi identificada como Luiz Xavier de Lima Filho, conhecido como "Chucky", de 34 anos, que tem antecedentes criminais por tentativa homicídio e tráfico de drogas. Carros foram incendiados no local do crime Crédito: Leitor via WhatsApp A maioria dos tiros atingiu a cabeça da vítima. Dois automóveis foram incendiados no local do crime. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil apura as circunstâncias do homicídio doloso contra a vítima de 34 anos. Conforme o órgão, a vítima foi alvo de disparos de arma de fogo em via pública e tinha antecedentes criminais por tentativa de homicídio.

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram informações que subsidiarão as investigações. O caso está a cargo da 2ª Delegacia do DHPP, unidade que realiza diligências para identificar os suspeitos do crime", informa o órgão.

Cinco baleados na Jurema Na noite dessa terça-feira, 19, cinco pessoas foram baleadas no bairro Marechal Rondon, no Distrito de Jurema, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.