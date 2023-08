Mulher é encontrada morta com sinais de tortura dentro da própria casa em Aquiraz

A contadora Kaianne Bezerra Chaves, de 35 anos, foi encontrada morta com sinais de tortura dentro da própria casa, no bairro Planalto do Sol, em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no sábado, 26.



Conforme O POVO apurou, com base em informações do relatório policial, a Polícia foi acionada por um vizinho que escutou gritos dentro da casa. Ele ouviu uma pessoa pedindo socorro e acionou a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Ao chegar no local, os militares se depararam com o portão da casa encostado e encontraram o proprietário da residência. O homem estava trancado dentro de um compartimento nos fundos da residência.