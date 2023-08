Chacina do Curió: policiais militares condenados a 11 homicídios são expulsos da corporação

Quatro policiais militares condenados a 11 homicídios, tentativas de homicídio e tortura foram expulsos da Polícia Militar do Ceará (PMCE). A informação foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE) na terça-feira, 1.



Wellington Veras Chagas, Ideraldo Amâncio, Marcus Vinícius e Antônio José de Abreu Vidal Filho

foram condenados a penas que, ao todo, somam 1.0103 anos e oito meses de prisão no dia 25 de junho deste ano.

Na sentença, a Justiça decidiu pela prisão dos agentes de segurança e a exclusão deles da corporação Polícia Militar do Ceará. Eles foram os primeiros réus a serem julgados pelo caso, outros julgamentos ocorrem neste ano.



Após a decisão todos os policiais foram levados ao presídio militar, com exceção de Antônio José de Abreu, que mora nos Estados Unidos. A defesa do agente de segurança afirmou que ele iria voltar ao Brasil, após o trânsito em julgado, em razão de um entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

Apesar do entendimento, o colegiado de juízes solicitou a inclusão do nome de Abreu na lista vermelha da Interpol.