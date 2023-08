Chacina do Curió: veja como foi o primeiro dia do 2º julgamento

Teve início nessa terça-feira o primeiro dia do 2º julgamento da Chacina do Curió Crédito: J. Paulo Oliveira / TJCE

A segunda etapa do julgamento da Chacina do Curió iniciou nesta terça-feira, 29, no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza. Ao todo, foram escolhidos sete integrantes para o júri popular, sendo composto por apenas homens. Duas mulheres foram recusadas pela defesa dos policiais militares julgados para compor o Tribunal do Júri por seguirem a página “Mães do Curió” nas redes sociais. O primeiro dia da segunda etapa do julgamento também contou com relato de sobreviventes da chacina, que aconteceu em novembro de 2015 e vitimou 11 pessoas na Grande Messejana.No novo julgamento, oito policiais militares acusados de participação no crime serão julgados por omissão do dever agir. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os agentes acusados são Thiago Aurélio de Souza Augusto, Thiago Veríssimo Andrade Batista Carvalho, Gerson Vitoriano Carvalho, Gaudioso Menezes de Matos Brito Goes, Josiel Silveira Gomes, José Haroldo Uchoa Gomes, Ronaldo da Silva Lima e Francinildo José da Silva Nascimento.

O início da sessão ocorreu quase às 10 horas da manhã e foi marcada por intercorrências. Além disso, a maioria das sugestões de integrantes para compor o Tribunal do Júri foram recusadas. Dos 25 jurados titulares sugeridos, apenas dois foram aceitos. As recusadas foram motivadas por supostos posicionamentos entre defesa e acusação. LEIA MAIS | Relembre cronologia da Chacina do Curió

O Tribunal do Júri é composto por um juiz presidente e 25 jurados, dos quais sete serão escolhidos para compor o conselho de sentença. Os jurados são membros da sociedade que participam voluntariamente dos julgamentos. Todos os jurados escolhidos não possuem relação pessoal com o caso. Após concluir a composição do colegiado, as testemunhas foram chamadas. A primeira vítima a depor foi Francisco Genilson, um homem atingido por cinco tiros durante a chacina. O sobrevivente do crime enfrenta, hoje, problemas de mobilidade devido aos disparos. No dia do crime, ele estava fumando um cigarro após seu expediente com o sogro do irmão, Gilvan, que não sobreviveu ao ataque. Em seu depoimento, Genilson corroborou com a maior parte do que havia dito quando foi ouvido no primeiro julgamento, que aconteceu em junho deste ano e resultou na condenação de quatro policiais militares. Os condenados receberam a maior pena já aplicada a policiais no Ceará, somando 1.103 anos e oito meses.