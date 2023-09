Chacina do Curió: quarto dia de júri é marcado por embates entre acusação e defesa

As discussões se acaloraram durante o depoimento do ex-perito geral, Ranvier Feitosa Aragão, contratado para fazer uma perícia particular do caso

O quarto dia de julgamento dos oito policiais militares acusados de omissão do dever de agir, na madrugada que aconteceu a Chacina do Curió, foi marcado por discussões entre os representantes da defesa e a acusação dos réus, em especial durante o depoimento do perito Ranvier Feitosa Aragão. Em uma dos momentos, a representante do Ministério Público do Estado (MPCE), promotora Alice Iracema, chegou a dizer que a situação estava virando “uma feira”. “Isto não é uma feira. Isso é um tribunal”, advertiu o juiz alertando para que a fase de debates não fosse antecipada.



Ranvier Aragão já foi diretor da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e foi contratado para fazer uma perícia sobre o trajeto das viaturas e a tese de que não teria havido omissão no atendimento das ocorrências. Antes de começar a depor, o MPCE fez um pedido para que Ranvier não pudesse testemunhar, alegando que ele tinha três Procedimentos Administrativos Disciplinares (PADs) e processos judiciais sobre perícias com indícios de falsa perícia na Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A defesa, no entanto, apresentou certidões negativas que comprovam que não tem nada em aberto contra ele, dizendo que os processos administrativos e judiciais foram arquivados e o colegiado de juízes indeferiu o pedido dos promotores. Ao longo do depoimento, o perito respondeu perguntas técnicas e indicou inconsistências no sistema de localização da PM, que, de acordo com ele, estava “sujeito a falhas terríveis”. Ranvier também apontou que, em muitos casos, o policial não conhece a área em que está operando.