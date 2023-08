Chacina do Curió: 7 homens são escolhidos para o júri do 2º julgamento

O segundo julgamento dos réus pela Chacina do Curió teve início na manhã desta terça-feira, 29. Na ocasião, oito policiais militares acusados de participação no crime serão julgados. Após a abertura da sessão, que ocorre no Fórum Clóvis Beviláqua (TJCE), sete jurados foram escolhidos para o Tribunal do Júri, sendo todos homens. Duas mulheres foram recusadas pela defesa dos PMs por seguirem no Instagram a página "Mães do Curió".

A sessão teve início com diversas intercorrências, e a maioria das sugestões de integrantes para compor o Tribunal do Júri foram recusadas. Dos 25 jurados titulares sugeridos, apenas dois foram aceitos. As recusadas foram motivadas por supostos posicionamentos entre defesa e acusação.

Após encerradas as opções de jurados titulares, sendo a maioria não aceita pela defesa e acusação, a sessão recorreu para a lista de suplentes. Assim, os cinco restantes foram convocados.