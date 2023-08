Chacina do Curió: primeiro dia de julgamento tem relatos de sobreviventes

Teve início nessa sexta-feira, o 2º julgamento da Chacina do Curió. Policiais militares que estavam em serviço durante a chacina, são acusados de omissão do dever de agir

A primeira vítima a depor nesta tarde foi Francisco Genilson, um homem atingido por cinco tiros durante a chacina, devido aos quais hoje enfrenta problemas de mobilidade e teve de ser aposentado . Na data, ele estava fumando um cigarro após seu expediente com o sogro do irmão, Gilvan, que não sobreviveu ao ataque.

Genilson também foi ouvido no primeiro julgamento, que aconteceu em junho deste ano, e resultou na condenação de quatro PMs. Os condenados receberam a maior pena já aplicada a policiais no Ceará, somando 1.103 anos e oito meses.

Desta vez, serão julgados os réus Thiago Aurélio de Souza, Thiago Veríssimo, Gerson Vitoriano, Gaudioso Menezes, Josiel Silveira, José Haroldo Uchoa, Ronaldo da Silva e Francinildo José da Silva.

As vítimas optaram por depor sem a presença dos acusados, que devem acompanhar os depoimentos por videoconferência.

O que disse o sobrevivente

Em seu depoimento, Genilson corroborou com a maior parte do que havia dito quando foi ouvido no primeiro julgamento. Como conta a vítima, que tinha 20 anos à época, ele saiu da pizzaria onde trabalhava no bairro Barroso após às 1h30min e encontrou Gilvan, a quem pediu um cigarro.

Genilson disse que não deu nem tempo de terminar de fumar antes que dois carros, um branco e outro de cor escura, chegassem e os tiros começassem. A vítima relatou que os atiradores usavam balaclava e colete por baixo de suas roupas.