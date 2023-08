Arma utilizada para matar advogado teria sido usada em outros cinco homicídios

FRANCISCO Di Angellis Morais vinha sofrendo ameaça de morte Crédito: Reprodução/Redes sociais

Exame de comparação balística aponta que a arma usada no assassinato do advogado Francisco Di Angellis Duarte de Morais, de 41 anos, foi utilizada em outros cinco homicídios. Todos esses casos foram registrados na região da Grande Messejana e ocorreram antes do homicídio de Morais, que foi morto em 6 de maio último no bairro Parquelândia.

No relatório final do inquérito que investigou a morte do advogado, a delegada Tatianne Holanda Leitão, da 6ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (6ª DHPP), afirma que o fato do laudo identificar que os projéteis extraídos dos corpos das cinco vítimas saíram da mesma arma, uma pistola .40, dá indícios de que os crimes foram praticados por um grupo de extermínio.



No dia 6 de dezembro, Wenes Rodrigues de Souza é morto no bairro Lagoa Redonda. Conforme o inquérito que investiga o caso, a vítima foi morta enquanto trafegava em uma moto. Já no dia 28 de dezembro de 2022, Rubio Silva de Almeida foi assassinado a tiros no bairro Messejana por dois homens que estavam em uma moto.

Por fim, Maycon Mendes de Oliveira é morto em 2 de março de 2023, ao lado do terminal da Messejana. Ele dirigia um carro quando foi surpreendido pelos criminosos.

A arma de fogo que teria sido usada nos crimes não foi apreendida. Entretanto, a investigação da morte de Morais identificou uma conversa em que José Luciano e Glauco Sérgio negociam uma pistola calibre .40. No relatório final, é observado que se trata do mesmo calibre da arma utilizada no assassinato do advogado.