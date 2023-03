Homem é morto dentro de carro ao lado do Terminal da Messejana

Um homicídio à bala foi registrado por volta das 17h30min da tarde desta quinta-feira, 2, na rua Santa Clara de Assis, ao lado do Terminal da Messejana. Vídeos feitos por pessoas que passavam pelo local no momento do crime mostram um homem morto dentro de um carro modelo Fiat Argo, de cor branca.

As imagens também mostram que os disparos foram efetuados pelo lado do motorista. A vítima foi um homem de 29 anos, que não teve a identidade divulgada. Até a publicação desta matéria, nenhuma suspeito do crime havia sido preso.



O crime gerou lentidão no trânsito na região, que persistia mesmo depois de cerca de duas horas do crime. A rua foi isolada pela Polícia Militar para o trabalho da Polícia Civil e da Perícia Forense e, com isso, a entrada e saída de ônibus no terminal ficou comprometida. Conforme passageiros, filas enormes foram formadas e os ônibus estão atrasados.

Veja imagens do terminal durante os trabalhos policiais:

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a 3ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) abriu inquérito para investigar o caso.

