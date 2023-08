Empresário e ex-policiais são indiciados pela morte de advogado em Fortaleza

Um empresário e dois ex-policiais militares foram indiciados, na última sexta-feira, 11, pela morte do advogado Francisco Di Angellis Duarte de Moraes, assassinado em maio deste ano, em Fortaleza.



De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará, os três suspeitos foram investigados pela participação no crime:

o ex PM Glauco Sérgio Soares de Bonfim, de 51 anos, que tem antecedentes criminais por posse irregular de arma de fogo;

o ex PM José Luciano Souza de Queiroz, de 43 anos, que já responde por homicídio, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal;

e o empresário do ramo de saúde Ernesto Wladimir Oliveira Barroso, de 42 anos.



Ernesto teria sido o mandante do crime, enquanto os outros seriam os executores. Os suspeitos tiveram as prisões temporárias convertidas em preventivas.

A ação foi requerida pela 6ª Delegacia de Homicídios, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), para a 1ª Vara do Júri, de Fortaleza.



Os três foram presos no dia 15 de junho, quando mandados de busca e apreensão nos endereços dos suspeitos também foram cumpridos. Nas buscas, os agentes apreenderam uma arma de fogo, munições, drogas, aparelhos celulares e dois veículos.