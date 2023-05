OAB-CE pede rigor nas investigações do assassinato de advogado em Fortaleza

Francisco Di Angelis Duarte de Morais foi morto no último dia 7 de maio. As investigações estão a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa

Com o objetivo de cobrar celeridade nas investigações do homicídio do advogado Francisco Di Angelis Duarte de Morais, de 41 anos, a Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará (OAB-CE) enviou nesta semana um ofício ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O profissional foi morto a tiros no bairro Parquelândia, em Fortaleza, no último dia 7 de maio.

No ofício, a OAB-CE solicita informações sobre o andamento das investigações que apura as circunstâncias do assassinato do advogado.

Presidente da Comissão de Direito Penitenciário da OAB-CE, Márcio Vitor Meyer de Albuquerque disse que nessa quinta-feira, 18, representantes compareceram à delegacia da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) para pedir rigor nas investigações.

“A gente solicitou uma apuração rigorosa para que os envolvidos sejam devidamente punidos e presos o mais rápido possível. E a Polícia informou que a reivindicação já está avançada, que eles estão tomando várias atitudes. Nós acreditamos no trabalho da Polícia Civil, e creio que, em breve, tenhamos a revelação dos executores do crime”, diz Márcio Vitor.

Advogado é morto a tiros na Parquelândia

Francisco Di Angelis foi morto no último dia 7 de maio quando chegou à residência dele, no bairro Parquelândia, em Fortaleza. O advogado, que atuava no grupo de comunicação do jornalista Donizete Arruda, foi atingido com mais de dez disparos de arma de fogo.

De acordo com informações apuradas pelo O POVO, Di Angelis estaria sofrendo ameaças e teria tirdo a rotina observada por um homem suspeito meses atrás.

As investigações do assassinato estão a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até o momento, nenhum suspeito foi preso.