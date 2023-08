Carro de advogado morto foi rastreado por mais de 200 horas pelos assassinos

Por onde dirigiu nos nove dias que antecederam seu assassinato, o advogado Francisco Di Angellis Duarte de Morais, de 41 anos, já estava com todos os trajetos monitorados pelos homens que o executaram. Sem saber, ele circulava desde a manhã do dia 28 de abril de 2023 com um rastreador instalado na parte traseira de sua Jeep Cherokee. Até a noite de 6 de maio, por volta das 20h15min, quando o crime foi consumado - seis tiros à queima-roupa, em frente à casa da vítima, no bairro Parquelândia -, o rastreador chegou a marcar mais de 700 localizações da picape de Morais, por 203 horas.

A inserção do equipamento no veículo aconteceu no estacionamento de uma farmácia na cidade de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. Naquele 28 de abril, o advogado estava numa padaria ao lado, se encontrando pessoalmente com o empresário Ernesto Wladimir Oliveira Barroso, 42. Ele é o dono de uma cooperativa de saúde e apontado como o mandante do homicídio. Desde o dia 10 de abril, Ernesto havia buscado contato com Morais, tentando falar com ele via mensagens, pedindo retorno de ligações que não aconteceram de imediato. O empresário negociava sobre matérias no grupo de comunicação onde Morais trabalhava.

As câmeras do estacionamento mostraram a sequência da aproximação de um Ford Focus ao lado do carro do advogado. Dois homens desceram desse veículo e instalaram o rastreador próximo à roda traseira direita da Cherokee. Eram José Luciano Souza de Queiroz, 43, e Glauco Sérgio Soares Bonfim, 51, ex-policiais militares apontados como os matadores de Morais.