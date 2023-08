PMs são suspeitos de ficar com drogas e dinheiro de traficante em Fortaleza

Quatro policiais militares são suspeitos de ficar com drogas e dinheiro de homem suspeito de tráfico em Fortaleza. Uma investigação administrativa foi aberta pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará (CGD) contra os agentes públicos quatro anos após a denúncia de extorsão, que aconteceu em 2019.

Portaria publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) na última quarta-feira, 10, relata que, na residência do suspeito de tráfico, os policiais “teriam ficado com parte das drogas e o dinheiro encontrados”.

Ainda segundo o documento, o denunciante informou que, após ter sido solto com uso de tornozeleira, sempre era abordado pela mesma composição que exigia dinheiro para não prendê-lo novamente.

Os agentes públicos investigados são um sargento e três soldados. Os policiais chegaram a ser parte de um Inquérito Policial Militar (IPM), que foi concluído no dia 13 de dezembro de 2021, sem o indiciamento dos agentes de segurança.