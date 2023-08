Criança de 10 anos morre após coluna que estava rede desabar e atingi-la em Fortaleza

Vítima era uma menina e, no momento do impacto, estava balançando na rede. Óbito foi constatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

Uma criança de 10 anos de idade morreu após ser atingida na cabeça por uma coluna dentro de casa no início da tarde deste sábado, 12, no bairro Damas, em Fortaleza. A vítima era uma menina e, no momento do impacto, estava balançando na rede. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará foi acionado para a ocorrência por volta das 13h37min.

Segundo informações da Corporação, três crianças se balançavam na rede no quintal da residência. Na ocasião, a coluna na qual a rede estava armada veio a desabar, atingindo uma das crianças.

Uma viatura de salvamento foi enviada ao local, mas, ao chegar na residência, o óbito da criança já havia sido constatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).