Advogado executado em Fortaleza era vítima de ameaças

O crime com características de execução que vitimou o advogado Francisco di Angellis Duarte de Morais, de 41 anos, é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Conforme O POVO apurou, o advogado, que atuava no grupo de comunicação do jornalista Donizete Arruda, sofria ameaças de morte e foi atingido com mais de dez tiros.

A rotina da vítima também teria sido especulada por um suspeito, há alguns meses, e a situação chamou atenção de pessoas próximas. Morais é o segundo advogado morto no Ceará em um intervalo de menos de 60 dias.

O primeiro caso registrado foi o da advogada Rafaela Vasconcelos e a mãe dela, Maria Socorro de Vasconcelos. Em ambos os casos, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE) criou comissão para apurar os fatos.

No caso do homicídio de Morais, que aconteceu há três dias, ninguém ainda foi preso. Já no caso da advogada Rafaela Vasconcelos, dois policiais militares foram detidos suspeitos pelo crime.

A prisão dos dois foi baseada em imagens que existiam no celulares de um dos agentes de segurança, que continham vídeos com a rotina da advogada, que era esposa de um tenente-coronel da Polícia Militar.

Além disso, também havia uma fotografia da motocicleta usada na execução. Apesar disso, o caso não foi completamente elucidado. Os policiais negam a autoria, e não há informações sobre a motivação.

A ADVOGADA Rafaela Vasconcelos e a mãe dela, Maria Socorro. Crédito: WhatsApp O Povo

Advogado é morto no bairro Parquelândia

O caso do advogado de Francisco di Angellis Duarte de Morais envolve duas questões, a primeira da advocacia e a segunda por ele atuar como advogado de um veículo de comunicação. No entanto, não há confirmação sobre a motivação do crime ou a relação com a função dele.

No dia 24 de fevereiro, foi morto o radialista Francijorge Domingues, de 41 anos. O crime aconteceu em Itapipoca, no Ceará. Em fevereiro de 2022 foi morto o responsável pelo site Pirambu News. A vítima era Givanildo Oliveira, o Gigi.

O jornalista Gigi andava a pé quando foi surpreendido por um homem que efetuou os tiros. O crime aconteceu na avenida Doutor Themberge. A motivação do crime foi uma matéria sobre a prisão de um suspeito de duplo homicídio.

Na ocasião, o crime foi praticado por pessoas envolvidas com uma determinada facção criminosa, conforme a investigação. O caso teve quatro pessoas identificadas e denunciadas após a investigação da Polícia Civil do Ceará.

O POVO procurou a OAB-CE, nesta segunda-feira, 8, para saber quantos advogados foram vítimas de violência no Ceará. A matéria será atualizada quando a demanda for respondida.

Morte de advogados em Caucaia

Em 2018, um crime de grande repercussão no Ceará envolvendo advogados foi a execução de Renato Jorge Rocha Bezerra Filho, de 35 anos. Ele foi encontrado morto com as mãos amarradas e com marcas de tiros, em Caucaia.

Sete dias antes desse crime, o advogado e ex-vereador Erivaldo Rodrigues, de 55 anos, também havia sido executado em Caucaia. O corpo dele foi encontrado no quintal de uma casa no bairro Parque Soledade. (Colaborou Cláudio Ribeiro)