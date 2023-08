Muro desaba e fere PMs em bairro de Fortaleza onde teve ataques de facções

Caso aconteceu no bairro Carlito Pamplona, nessa sexta-feira, 11. Suspeitos perceberam a presença dos agentes e tentaram evadir pulando muros de residências

Dois policiais militares ficaram feridos após um muro desabar durante ocorrência no bairro Carlito Pamplona, região em que foi registrado uma série de ataques criminosos de facções na última quinta-feira, 10, em Fortaleza. O caso aconteceu na tarde dessa sexta-feira, 11, em um imóvel onde criminosos estariam reunidos.

No local, os suspeitos perceberam a presença dos policiais e tentaram evadir pulando muros de residências. O muro do imóvel onde os suspeitos estavam reunidos desabou sobre os policiais. Os agentes haviam sido acionados via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para o caso.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), os dois PMs foram levados a unidades hospitalares pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), onde receberam os atendimentos necessários e passam bem.

A PM informou, ainda, que está prestando total apoio e acompanhamento à recuperação dos policiais.

Confronto de facções no Grande Pirambu

Os bairros Pirambu e Carlito Pamplona, em Fortaleza, enfrentam uma série de ocorrências de insegurança pública na última quinta-feira, 10. Serviços públicos e privados foram suspensos após criminosos atearem fogo em três carros nas avenidas Leste-Oeste e Dr. Theberge. Um carro ainda foi alvo de disparos na rua Engenheiro João Nogueira, já no bairro Álvaro Weyne.