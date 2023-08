Vale Gás Social: mais de 210 mil famílias no Ceará serão beneficiadas pelo 2° lote

Mais de 210 mil famílias, dos 184 municípios do Ceará, serão beneficiadas pelo segunda lote do Vale Gás Social 2023, segundo o Governo do Estado do Ceará. O benefício possibilita que pessoas em situação de vulnerabilidade possam receber botijões de gás gratuitos. O repasse dos tíquetes à população é responsabilidade das prefeituras municipais, que receberam os vales da Secretaria de Proteção Social (SPS) na manhã desta sexta-feira, 2, em uma solenidade na sede da SPS, localizada no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza.

De acordo com Onélia Santana, secretária da SPS, o público-alvo são famílias em situação de extrema vulnerabilidade, que foram mapeadas por um estudo do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A relação dessas famílias, por município, foi validada pelo secretário de assistência social e, em seguida, essas famílias tiveram o Vale Gás garantido três vezes ao ano.”

Leia Mais Sarto e Elmano formam grupo de trabalho entre Estado e Prefeitura: 'Escancarou as portas'

Haddad diz estar animado com perspectivas do Brasil em virtude da situação global hoje

Governo está revendo todo o plano de privatização da gestão anterior, afirma Haddad

“Nosso objetivo é que as pessoas saiam da fome e, em seguida, possam ter uma qualificação [para] poder acessar um emprego, ou empreender com um pequeno negócio e, dessa maneira, superar a extrema pobreza”, disse Elmano Freitas, governador do Ceará.

“Isso junto com o Ceará Sem Fome, com o Bolsa Família, do nosso presidente Lula, certamente é algo que permite que as famílias possam ter o mínimo de condição de dignidade”, acrescentou Elmano.

Em Aratuba, a 120,3 km de Fortaleza, 479 famílias já tiveram acesso ao benefício desde o ano passado. “É um impacto muito positivo porque as famílias reservam esse dinheiro e vão adquirir mais alimentos. O objetivo realmente é que as políticas públicas tratem o social”, disse o prefeito da cidade, Joerly Vitor.

“Quando os Vales Gás chegam ao município, nós distribuímos para todas as famílias, 479. Elas vão receber os vales no Cras e, de lá, entram em contato com a distribuidora que faz a entrega do gás na residência de todas as famílias.”

Júnior Menezes, prefeito de Chorozinho, acredita que a ação beneficia a população do interior do Estado e de áreas mais afastadas de grandes centros urbanos. “A gente fica feliz porque sabemos da necessidade. Nós que estamos nos nossos municípios temos um impacto imediato, porque é na nossa porta que a população consegue bater.”

Relacionado a isso, o governador afirmou que “o cidadão que mora na menor cidade do Ceará, com a menor população, que é Guaramiranga, é tão cearense quanto o cidadão que mora em Fortaleza”. Nos próximos dias, ele pretende encontrar cada um dos 184 prefeitos do Ceará.

O programa Vale Gás Social foi criado durante a pandemia de coronavírus, em 2020, com o objetivo de assistir a população financeiramente. A iniciativa, diferente de outros projetos, continuou mesmo após o fim da crise sanitária.

“A dificuldade de se comprar não tinha deixado de existir. A pandemia tinha passado, mas a falta de dinheiro para comprar o gás permanecia”, explicou o governador.

De acordo com a SPS, a ação contou com investimento de R$ 19 milhões, e um terceiro lote do programa deve ser distribuído em novembro. Mais 622 mil famílias devem ser beneficiadas até o fim do ano.