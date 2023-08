Para evitar novos acidentes, Ponte Velha passa por processo de isolamento

Prefeitura de Fortaleza isola equipamento com tapumes Crédito: Samuel Setubal

A Ponte Velha do Poço da Draga continua atraindo turistas e moradores da comunidade. Com o perigo de novos acidentes, e devido às péssimas condições estruturais, a plataforma será isolada por tapumes como medida paliativa até a tarde desta quinta-feira, 3, decidiu a Secretaria de Infraestrutura de Fortaleza (Seinf). Já as placas de avisos acerca da proibição da circulação de pedestres, que estavam cobertas por banners até a manhã desta quarta-feira, 2, terão duas novas placas grandes informando com maior clareza a respeito da proibição de acesso. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A medida provisória foi a forma encontrada enquanto o projeto definitivo de bloqueio não é implantado. O prazo estabelecido pelo órgão é de 20 dias. Além dos folhetos de divulgação de eventos cobrindo a palavra "pedestres", é possível ver pichações nas placas. Construída no início do século XX, a Ponte Velha faz parte da vida de diversos fortalezenses que encontram nela um local para praticar esportes e admirar o pôr do sol. Além da prática de pesca esportiva, muitas pessoas usam o local para realizar saltos no mar.

Leia Mais Fortaleza Bilíngue abre inscrições para cursos presenciais e on-line

Prefeito goiano é preso no Aeroporto de Fortaleza por porte ilegal de arma de fogo

Fortaleza: 3ª fase da revisão do Plano Diretor inicia com coleta de propostas No último domingo, 30 de julho, Kayc Elias, de 19 anos, que trabalha como motorista de aplicativo há seis meses, foi deixar um passageiro em frente à Ponte Velha, localizada na Praia de Iracema. Ao esperar uma nova corrida no fim da ponte, parte do concreto caiu na cabeça dele.

Kayc foi levado ao Instituto Doutor José Frota (IJF) e teve que levar 30 pontos. “Ainda dói muito”, diz o rapaz, ao falar do dano. “Foi o pior acidente. Já teve outros, mas esse foi o pior ”, completa Kayc.

Devido aos desgastes da estrutura, intervenções no espigão estão previstas. A primeira delas consiste na instalação de barreiras fixas no local, como informado em nota pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã (Sesec). O projeto será executado pela Seinf nos próximos 20 dias e tem o objetivo de isolar a área para evitar o acesso dos banhistas.

A segunda intervenção é mais complexa e faz parte do plano de requalificação da Praia de Iracema. O projeto prevê a revitalização da ponte, com a construção de um mirante para vislumbrar o pôr do sol e uma plataforma de saltos, com três metros de altura. As obras estão orçadas em cerca de R$ 27 milhões e incluem o calçadão próximo ao Aterro.