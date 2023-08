Abrigo São Lázaro promove bazar solidário com produtos doados pela Receita Federal

Um bazar solidário será realizado pelo Abrigo São Lázaro, juntamente com a Associação Beija e o Daniel Berg, nesta sexta-feira, 4, das 10 às 18 horas, no Shopping Benfica (2º andar), em Fortaleza. A feira terá produtos doados pela Receita Federal e vai ser realizada até terça-feira, 8, ou até os produtos saírem de estoque. Toda a renda obtida com o evento será revertida para a manutenção das três instituições realizadoras.

O público terá à disposição itens eletrônicos, perfumarias, roupas, ferramentas e brinquedos — que, de acordo com a organização, vão ser encontrados com preços abaixo do mercado. A entrada para a feira custa R$ 10 em dinheiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Cartões de crédito e de débito podem ser usados para adquirir os produtos — pessoas jurídicas não vão poder realizar compras com CNPJ de suas empresas.

Como forma de melhor controlar o atendimento, o tempo de permanência e a quantidade de pessoas vão ser controladas. Um agendamento prévio também vai ser feito no local. Será permitida a entrada de grupos com até 40 pessoas, que poderão ficar no espaço durante 30 minutos.