Inscrições abertas para segunda fase do Academia Enem

As inscrições para a segunda fase do Academia Enem tiveram início nessa quarta-feira, 2 de agosto, e vão até o próximo dia 15, no Portal da Juventude. Ao todo, estão sendo ofertadas 5 mil vagas para estudantes que cursam ou concluíram o ensino médio.

Esta é a 11ª edição do programa preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e vestibulares, realizado pela Secretaria da Juventude (Sejuv).

A participação é gratuita, e os alunos têm direito a lanche e à passagem de ônibus para as aulas presenciais, que ocorrem no Ginásio Paulo Sarasate, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza.

Os inscritos poderão participar dos aulões presenciais, receberão material didático impresso, camiseta e terão acesso a aulas ao vivo, simulados e correção de redação, dentre outras funcionalidades, pela plataforma FB Online, que tem mais de 232 mil alunos cadastrados.

Os aulões presenciais também são abertos para ouvintes que não realizaram a inscrição, porém somente inscritos receberão o material didático.

De acordo com Sejuv, caso não seja possível o aluno receber o kit, um responsável com parentesco do 1º grau, pai ou mãe, poderá fazer a retirada do material. Para isso, basta apresentar o RG da pessoa inscrita e do responsável.