Fortaleza Bilíngue abre inscrições para cursos presenciais e on-line

O programa Fortaleza Bilíngue abriu, nessa terça-feira, 1º, inscrições para as novas turmas de cursos gratuitos de idiomas no formato presencial e on-line.

No formato presencial, o programa oferece cursos preparatórios de inglês, francês e espanhol, de nível intermediário, voltados para exames de proficiência.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Prefeito é preso no Aeroporto de Fortaleza por porte ilegal de arma de fogo

Fortaleza: 3ª fase da revisão do Plano Diretor inicia com coleta de propostas

Parte da Ponte Velha cai na cabeça de jovem que aguardava corrida de aplicativo no local

As inscrições também estão abertas para a turma de nível iniciante “Let's Play - Inglês com Música”, para o aprendizado da língua de forma dinâmica. Para participar do curso, é necessário ter de 15 a 29 anos de idade e residir em Fortaleza.



No formato on-line, o programa está com vagas disponíveis para o curso de inglês, do nível básico ao intermediário.

As vagas são limitadas, e as inscrições para os cursos podem ser feitas no site Fortaleza Bilíngue.

As aulas presenciais serão realizadas na Embaixada Bilíngue, localizada na avenida Padre Antônio Tomás, no bairro Aldeota, e deverão começar ainda em agosto.