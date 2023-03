Estação Fashion inicia vendas de setor de moda popular; saiba mais sobre o novo empreendimento no Centro de Fortaleza

Novo mall de moda atacadista do Ceará inicia obras em maio deste ano e deve começar a operar até outubro de 2024, com foco nas festas de fim de ano

Com previsão de inauguração para o segundo semestre de 2024, o shopping Estação Fashion, novo empreendimento de moda atacadista de Fortaleza, concluiu o processo de vendas do setor laranja, primeiro a ser comercializado após o lançamento. A categoria inclui empresas de pequeno, médio e grande porte. E é mais focado em produtos de moda no atacado. Desde o mês passado, o centro de compras comercializa boxes e lojas do setor azul, destinado a fabricantes de moda popular. O espaço terá 258 unidades e será construído no primeiro piso, com acesso direto ao estacionamento.

O setor vermelho, composto por uma praça de alimentação com 16 espaços e um mix de oportunidades de moda e serviços, também possui unidades à venda. Localizado no Centro de Fortaleza, em frente a Praça da Estação, o empreendimento será erguido no espaço anteriormente ocupado pelo shopping Acaiaca. As obras serão iniciadas em maio deste ano, gerando cerca de 5 mil empregos diretos e indiretos, segundo a direção do mall. O investimento será de R$ 50 milhões.

Segundo Willian Nipon, coordenador comercial do Estação Fashion, o principal diferencial do centro de compras é a infraestrutura. Ao todo, serão mais de 1.200 unidades de boxes e lojas, um espaço para eventos, um hub de serviços variados para lojistas e clientes, espaços de saúde e beleza e, ainda, um estacionamento com capacidade para 500 carros e 30 ônibus.

Além do público cearense que trabalha com revenda no interior, o espaço também deve atrair comerciantes de estados como Pará, Maranhão, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte e Bahia, fortalecendo ainda mais o Ceará como um dos principais polos de confecção têxtil do País.

“O Estação será o shopping dos fabricantes de moda do Ceará, com o melhor preço e mais de mil marcas que irão atrair revendedores de toda a região Norte-Nordeste. Nossa ideia é centralizar essa produção com preço de fábrica, fortalecendo o polo que já existe no Centro”, explica Willian.

Fígital: fortalecer o presencial sem perder o foco no online

A localização estratégica também é um destaque do Estação, de acordo com Daniela Branquinho, gerente de marketing do empreendimento. O shopping dará acesso às ruas Castro e Silva, 24 de Maio e General Sampaio, fortalecendo o turismo de compras e cultural, já que será sediado em frente ao Complexo Cultural Estação das Artes e à Pinacoteca do Ceará.

“A gente acredita que o Estação Fashion vai contribuir para esse novo movimento na Cidade. Muitas pessoas ainda não conhecem esse novo Centro, revitalizado, mas que ainda precisa de atenção. Queremos mostrar tudo de novo que há por ali”, comenta Daniela.

No entanto, a direção do shopping acredita que não é mais possível focar apenas nas vendas físicas, mesmo pensando no modelo atacadista. Por isso, além da infraestrutura do mall, o empreendimento investirá em uma plataforma online integrada, utilizando um modelo fígital de vendas - que une a tradicional experiência de compra presencial a uma experiência virtual de excelência.

Por isso, os lojistas que adquirirem unidades no shopping também contarão com apoio logístico de marketing, fotografia e promoção de eventos, além de treinamentos, para obter bons resultados sem precisar aumentar o preço final para o consumidor.

Localizado no Centro de Fortaleza, em frente a Praça da Estação, o Estação Fashion será erguido no espaço anteriormente ocupado pelo shopping Acaiaca (Foto: Divulgação)



Como adquirir

Focando em empreendedores com custo de produção mais enxuto e preço competitivo, os valores de boxes e lojas do setor azul iniciam em R$ 25 mil, com possibilidade de pagamento inicial de 15% e parcelamento do restante em até 50 meses.

“Dessa forma, pagando uma mensalidade abaixo de R$ 500, o lojista já consegue estar conosco”, ressalta Willian Nipon. Para saber como adquirir uma unidade, basta entrar em contato com o Estação Fashion através deste link ou do WhatsApp (85) 99202 8923. Também há um estande presencial de vendas na rua Castro e Silva, 519, no Centro.

Até maio deste ano, as vendas para dois outros setores do mall devem ser iniciadas. Após a conclusão de vendas do setor azul, serão comercializadas unidades para o setor amarelo e o setor branco.

SERVIÇO

Estação Fashion

Instagram: @estacaofashionoficial

Site: https://seja.estacaofashion.com.br/lp-jornal-o-povo

