Homicídios diminuem 28,4% no primeiro semestre em Fortaleza; redução no CE é de 7%

A cidade de Fortaleza teve uma redução de 28,4% nos índices de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) no primeiro semestre de 2023; em todo o Estado, a diminuição foi de 7%. Os dado foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira, 4.

Conforme a pasta, 323 casos foram registrados na Capital nos seis primeiros meses deste ano, contra 451 no mesmo período de 2022. Esse foi o melhor resultado semestral de Fortaleza desde 2009.

A queda também aconteceu no comparativo mensal do mês de junho. Os números caíram de 69 para 44 casos. Uma redução de 36,2%.

No estado do Ceará, o número de CVLIs diminuiu de 1.481, em 2022, para 1.377, em 2023. No quadro mensal, a diminuição em junho foi de 3,3%, em relação ao ano passado.