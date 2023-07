Homem é preso por estupro de vulnerável e divulgação de pornografia infantil em Fortaleza

Um homem foi preso na manhã desta terça-feira, 4, pelos crimes de estupro de vulnerável e divulgação de pornografia infantil, em Fortaleza. Um mandado de busca e apreensão também resultou na coleta dos materiais encontrados junto ao acusado.

As investigações começaram após o National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), ONG estadunidense com foco em denúncias de violência e desaparecimento de crianças, encaminhar denúncias para a Polícia Federal (PF) sobre a publicação dos conteúdos na internet. As averiguações da PF indicaram que as imagens realmente configuravam um caso de estupro de vulnerável e tomou as medidas necessárias para interromper os abusos.

Sobre o assunto Prefeitura deve finalizar obras na Sargento Hermínio até o fim deste ano

Novo Vapt Vupt do Centro prevê 2 mil atendimentos por dia

Feminicídio: morre mulher que teve 80% do corpo queimado

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além dos delitos de estupro e divulgação do material, o suspeito também poderá responder pela produção e armazenamento das imagens. A somatória das penas pode chegar a 33 anos de prisão, sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados.

A prisão do investigado e a apreensão do conteúdo pornográfico são resultado da operação Operação Arimã, realizada pela PF. O título se refere ao nome do deus da destruição para os seguidores do zoroastrismo. O material coletado será analisado pela Polícia, que dará seguimento às investigações do caso.