Prefeitura deve finalizar obras na Sargento Hermínio até o fim deste ano

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), afirmou, nesta segunda-feira, 3, que todas as obras de urbanização da avenida Sargento Hermínio devem ser concluídas ainda neste segundo semestre de 2023. As intervenções acontecem em dois trechos da avenida de maneira simultânea.



Nas ruas Padre Anchieta e Raquel Holanda, sentido Presidente Kennedy/Centro, os serviços de terraplanagem e nova pavimentação em piso intertravado já foram finalizados e estão disponíveis para uso no contra fluxo.

Já a segunda intervenção acontece nas ruas Cap. Nestor Góis e Pompeu Cavalcante, no sentido Centro/Presidente Kennedy, com a construção da nova pista e calçadas, além de ciclovia. A via está totalmente bloqueada.



Sarto pondera que, antigamente, havia apenas uma artéria para o tráfego de automóveis, no entanto, agora terão duas artérias, ou seja, duas pistas, e, entre elas, uma ciclovia bidirecional.



O prefeito lembra que esta obra já deveria ter sido entregue há muito tempo, no entanto, uma série de impedimentos fizeram com que a Prefeitura não conseguisse finalizá-la. “Por conta da quadra chuvosa, por conta da demora de alguns atores que trabalham na região. Esta é uma obra que já existia desde a gestão anterior, do Roberto Cláudio (PDT), mas queremos ampliar”, ressalta.

A obra também inclui a integração do Parque Rachel de Queiroz com o Polo de Lazer Sargento Hermínio.

Conforme o secretário de Infraestrutura, Samuel Dias, uma quantia alta de funcionários foram acionados para a obra, o que tem facilitado o andamento célere dos trabalhos. Ele afirma que a avenida contará com um novo sistema de drenagem, pavimentação em intertravado, calçadas padronizadas, iluminação em LED, paisagismo e canteiro central com ciclovia bidirecional.

Samuel diz que “para iniciar estas ações, é necessário alguns processos como: revisão de gás, de água, de esgoto, e modernizar o sistema das concessionárias, para não ter que depois quebrar a obra ou fazer uma manutenção”.



Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf) afirma que, “para avançar ainda mais com as obras, depende da remoção dos postes localizados em outros trechos da intervenção, serviço este que será feito pela concessionária de energia elétrica, a Enel, que precisa finalizar a remoção da rede de energia para a liberação de outras frentes de obra”.

A área afetada corresponde ao trecho entre as ruas Olavo Bilac e Pompeu Cavalcante (sentido Presidente Kennedy/Centro), totalizando 849 metros de extensão que restam ser ampliados e urbanizados.

Quando concluídas as obras de alargamento e urbanização, a avenida passará a contar com 2,5 km de via, permitindo a circulação de veículos em duas faixas de tráfego, em ambos os sentidos da via. As obras estão 60% concluídas, aponta a Seinf.

Enel estabelece prazo para retirada da rede de energia



A Enel Distribuição Ceará informou, ao O POVO, que a obra da avenida Sargento Hermínio se encontra em andamento para realocação da rede de energia local e que, recentemente, foram realizadas programações no mês de maio e junho, e, atualmente, cerca de 85% está finalizada.

A empresa afirma que tem atuado de forma a agilizar os trabalhos para que a conclusão ocorra em agosto de 2023 e que segue com os trabalhos em campo para cumprimento do cronograma.

A companhia reforça que suas equipes mantêm contato constante com as secretarias de Infraestrutura do Estado e da Prefeitura de Fortaleza, e segue à disposição desses órgãos.