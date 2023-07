Homem é preso por furto qualificado em agência bancária de Fortaleza

A Força-Tarefa de Segurança Pública do Ceará deflagrou, na manhã desta terça-feira, 4, a Operação Vestigium e prendeu um suspeito de 37 anos acusado de furto a uma agência bancária em Fortaleza.

O crime ocorreu no dia 28 de novembro de 2022 e, de acordo com a Polícia Federal, o suspeito é investigado por arrombar e furtar objetos da gerência geral de uma agência da Caixa Econômica Federal, localizada no bairro Meireles.

Segundo as investigações, a partir de vestígios da cena do crime, o homem teria realizado outras ocorrências de natureza patrimonial em duas agências da Caixa Econômica, situadas no Centro de Fortaleza. Os crimes teriam ocorrido nos dias 25 de outubro de 2020 e 16 de julho de 2022.

Durante a operação, um mandado de prisão preventiva foi cumprido contra o homem.

O crime de furto qualificado tem penas de até 8 anos de prisão. O suspeito, que já responde a seis ações penais pela prática do crime de furto, está em uma unidade prisional e à disposição da Justiça.