Filósofo quilombola Nego Bispo fará fala aberta em Fortaleza

Evento marca início da programação de férias do equipamento cultural e acontece nesta sexta-feira, 7, às 19 horas; palestra de Nego Bispo será gratuita

O Porto Iracema das Artes receberá na próxima sexta-feira, 7, uma palestra do filósofo quilombola Nego Bispo dos Santos. O evento acontece a partir das 19 horas, no pátio do equipamento cultural.

A fala do filósofo, intitulada "As fronteiras entre o tempo e o horário", marca o início da programação de férias da escola de artes. A palestra será gratuita e aberta ao público, sem necessidade de inscrição prévia - mas sujeita à lotação do espaço.

O filósofo e ativista Nego Bispo nasceu no povoado de Papagaio, atualmente parte do município de Francinópolis (PI). Sua produção, que engloba ensaios e poesia, aborda questões sobre colonização e a temática da luta pela terra.

Para o restante do mês, o Porto Iracema das Artes terá atividades em regime diferenciado dos cursos de formação. A programação de férias será seguida, no próximo mês, de ações celebrando os dez anos do equipamento, comemorados em 29 de agosto.

