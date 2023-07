Profissionais da enfermagem do setor privado suspendem paralisação

Greve da categoria em Fortaleza iniciou no dia 29 de junho. Movimentos e atos futuros ainda deverão ser realizados

Os profissionais de enfermagem da rede privada votaram pela suspensão da greve em votação realizada em assembleia nesta terça-feira, 4, em frente ao Hospital Antônio Prudente, no bairro Fátima, em Fortaleza. A categoria demanda o pagamento do piso salarial.

A decisão implica na suspensão da greve e na retomada das atividades dos profissionais do setor privado e filantrópico, que deverão continuar em estado de greve, promovendo movimentos e atos em hospitais.



Nessa segunda-feira, 3, uma liminar foi emitida pelo Sindicato Patronal, que representa o interesse dos proprietários dos hospitais privados de Fortaleza, contra as entidades sindicais dos trabalhadores da categoria. O documento estabelece uma multa diária de R$ 50 mil caso a paralisação continue.

“Nós queremos parabenizar a enfermagem cearense pela coragem, pela determinação”, diz Marta Brandão, presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde no Estado do Ceará (Sindsaúde). “Seis dia de greve para a enfermagem não é pouca coisa”.

A votação para a suspensão da greve para os profissionais da rede pública ocorrerá em outra assembleia, que será realizada ainda nesta terça-feira, na Praça da Bandeira, no Centro de Fortaleza.(Colaborou Gabriel Damasceno)