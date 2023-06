Suspeito de furto tem dedos cortados durante tortura em Minas Gerais

Um homem de 26 anos de idade foi torturado no município de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O caso aconteceu durante a noite desse domingo, 25, quando ele teve dois dedos de uma das mãos cortados com uma faca. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) a violência teria sido praticada após furto praticado pelo rapaz na região.

Os PMs encontraram a vítima sendo atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na localidade conhecida como “Vila Sapolândia”. As informações são do portal O Tempo.

O homem, que contou à Polícia ser usuário de drogas, recusou-se a dar informações sobre quem o teria ferido após a agressão. Aos policiais, ele apenas informou que foi surpreendido pelos torturadores enquanto andava por uma rua nas imediações.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Polícia militar ainda realizou investigações no local, mas não conseguiu encontrar nenhum suspeito. O homem esfaqueado foi encaminhado a um hospital de pronto-socorro próximo à vila.