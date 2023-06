Casa de Cuidados do Ceará passa de mil pacientes atendidos em dois anos

Perto de completar dois anos de trabalho e assistência aos idosos, a Casa de Cuidados do Ceará (CCC), em Fortaleza, bateu a marca de mil pacientes atendidos. A unidade foi aberta no ano de 2021, em meio à pandemia de Covid-19, para auxiliar na disponibilização de leitos por meio da desospitalização e do auxílio na transição de pacientes sequelados ou com dependência crônica.

LEIA MAIS | Casa de Cuidados do Ceará cria grupo para cuidadores novatos

Os principais atendimentos realizados são a desospitalização para reabilitação e os cuidados de pacientes com doenças neurodegenerativas, como Acidente Vascular Cerebral (AVC), Trauma ou Encefalopatia hipóxico-isquêmica, além de cuidados paliativos para pacientes com doenças em estágios avançados e que precisam de assistência multidisciplinar no momento da alta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O equipamento, com 110 leitos, conta com equipes multidisciplinares compostas por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais, fonoaudiólogos(as), terapeuta ocupacional, nutricionistas e psicólogos(as) que seguem o um Plano Terapêutico Individual, com foco na qualidade de vida e na reintegração social dos pacientes.

“Tivemos diversas conquistas nesse período. Podemos destacar o preenchimento do vácuo na reabilitação, o apoio para hospitais e UPAs, o espaço para cuidados paliativos humanizados, o desenvolvimento de projetos de medicina integrativa, com implantação de projetos voltados para reabilitação, humanização, cuidados paliativos e educação em saúde”, explica Ursula Wille Campos, diretora da Casa de Cuidados.

Na última sexta-feira, 23, foi realizado evento em comemoração dos dois anos da unidade. Na ocasião, foram apresentados trabalhos e solenidade com a presença de representantes do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) e do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH).

Casa de Cuidados do Ceará: estrutura diferente do convencional

Por ser uma instituição de transição, a Casa de Cuidados do Ceará dispõe de uma estrutura diferente a de um equipamento de saúde convencional. Há espaço para a realização de exercícios físicos para estimular o fortalecimento muscular, com o intuito de promover a reabilitação. Os exercícios realizados pelos pacientes são acompanhados por fisioterapeutas.

Seguindo a autorização da equipe de saúde, é permitida a entrada de animais de estimação, além do equipamento contar com ambientes próprios para iniciativas lúdicas e sociais.

Os trabalhos desenvolvidos pelo equipamento seguem um movimento mundial pela desospitalização precoce, com o objetivo de evitar a lotação em leitos de emergência, liberando, assim, leitos para pacientes com quadros mais severos. É uma iniciativa para reduzir o tempo de hospitalização e oportunizar melhores tratamentos de acordo com os protocolos de segurança.

Casa de Cuidados do Ceará: projetos desenvolvidos

Na Casa de Cuidados do Ceará, alguns projetos são desenvolvidos com os pacientes. Entre eles, estão o “Pôr do Sol”, que proporciona aos pacientes admirar o fim do dia em uma área externa com atividades físicas e cognitivas; o projeto “Sensações”, que oferece, por meio de experiências gustativas, resgatar memórias dos pacientes que estão em cuidados paliativos.

Há também o projeto “Da Casa ao Mar”, no qual os pacientes com um período longo de internação são levados a um banho de mar, e o “Sessão Pipoca”, que dispõe da experiência de cinema aos pacientes internados.

Permanência do paciente

A permanência do paciente em um equipamento de transição varia de acordo com o quadro de saúde dele. Na Casa de Cuidados do Ceará, o trabalho dos cuidadores é necessário, e eles semanalmente recebem capacitação no local.

O equipamento já promoveu três edições do "Curso para Cuidadores", que tem duração de 40 semanas. “O objetivo é preparar o cuidador para lidar com situações inerentes ao paciente acamado e evitar uma reinternação hospitalar. Todos saem preparados para cuidar de um paciente no domicílio com muita segurança e sabendo lidar com intercorrências”, explica a coordenadora de Fisioterapia do equipamento, Aryadne Marques.