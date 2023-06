Homem é preso e adolescente é apreendido com armas, munição e drogas em Fortaleza

Suspeito já tinha antecedentes criminais por homicídio e tentativa de homicídio. Caso ocorreu no bairro Itaperi

Um homem foi preso e um adolescente foi apreendido na tarde deste sábado, 24, no bairro Itaperi, em Fortaleza. Os dois foram flagrados pela Polícia Militar com armas, drogas e munições.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), Willy Alves do Nascimento, 23, também conhecido como Menor, foi apontado como chefe da facção responsável pela comercialização de drogas no bairro. O homem também já tinha antecedentes criminais por homicídio e tentativa de homicídio.

Com Willy e o adolescente foram apreendidos uma pistola calibre 40, um carregador de pistola, um revólver calibre 38, cerca de 30 munições, 110 gramas de maconha, 70 gramas de cocaína e uma quantia em dinheiro.

Os dois foram levados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Willy foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Para o adolescente foi lavrado um ato infracional análogo aos mesmos crimes.

A prisão e a apreensão foram feitas por policiais do 6º Batalhão da Polícia Militar (6º BPM) e da Força Tática. Um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) foi utilizado na ação.