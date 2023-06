Criança de 2 anos morre em incêndio no bairro Montese

Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

Uma menina de 2 anos morreu carbonizada durante incêndio em um duplex, na noite desse domingo, 25, no bairro Montese, em Fortaleza. Além da vítima, outras quatro crianças estavam na residência quando o fogo se alastrou.

De acordo com populares, as chamas começaram no andar de cima da casa a partir de um ventilador. Os cinco filhos estavam trancados em casa, sem adultos no local.

Os vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), que realizou duas varreduras no local. Quatro das cinco crianças conseguiram sair de casa com a ajuda dos vizinhos.

A última delas, de 2 anos, ficou presa embaixo de uma cama, onde foi encontrada carbonizada.

A responsável pelas crianças foi levada à delegacia por uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE). De acordo com o CBMCE, os jovens sobreviventes não apresentaram ferimentos causados pelo incêndio.