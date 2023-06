Bebê recém-nascido em Fortaleza é salvo pelos bombeiros após engasgo

Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

Um bebê de apenas três dias de vida foi levado até o quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) no bairro José Walter, em Fortaleza, após ter complicações na respiração devido a um engasgo. O caso aconteceu por volta das 4 horas desta segunda-feira, 26.

Durante a ação, os bombeiros aplicaram a manobra de Heimlich, técnica utilizada em casos de emergência por asfixia, que logo liberou melhorou a respiração do recém-nascido.

Após o atendimento, o bebê e a mãe foram levados a uma unidade hospitalar em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Quando realizar a manobra de Heimlich?

A manobra de Heimlich é recomendada apenas nos casos em que a pessoa encontra dificuldades para respirar. Em ocasiões em que a criança esteja apenas tossindo, a recomendação é encorajá-la a tossir mais.

O procedimento consiste em se colocar atrás da criança e incliná-la para frente, com os pés afastados. Um dos punhos deve estar fechado, com o polegar virado para dentro, logo acima do umbigo, sendo segurado pelo outro punho.

Nessa posição, uma pressão rápida é feita em direção ao diafragma, em forma de “J”, e repetida cinco vezes, verificando-se se houve a desobstrução a cada tentativa.