Av. Sargento Hermínio: cronograma de obras é alterado após atrasos da Enel, diz Prefeitura

O cronograma de obras da avenida Sargento Hermínio sofreu nova alteração. As datas das intervenções em um trecho de 849 metros de extensão foram mudadas devido a atrasos na retirada de postes de energia do local.

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, a Enel — responsável por essa ação — pediu mais tempo para mover os equipamentos. O prazo de junho teve de ser adiado para agosto.

“A não realização dos serviços impactou diretamente no avanço das obras na avenida, impedindo o andamento de novas frentes de serviço e modificando o cronograma inicial”, afirmou a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) por meio de nota.

O trecho afetado é localizado entre a avenida Olavo Bilac e o Polo de Lazer (sentido sul) e entre a avenida Olavo Bilac e a rua Pompeu Cavalcante (sentido norte).

Segundo a pasta, “cinco notificações e mais de 20 e-mails” foram enviados à concessionária de energia elétrica desde 2020. No entanto, apenas em abril de 2023 a Enel teria comunicado um novo prazo para finalização do serviço.

Até o prazo acordado, no mês de agosto, a Enel deve fazer a liberação do trecho de obra em que os postes ainda não foram removidos. Só então a Seinf poderá continuar as intervenções.

Questionada sobre o assunto, a Enel Distribuição Ceará afirmou, também por meio de nota, que a “a obra da avenida Sargento Hermínio se encontra em andamento conforme o cronograma estipulado”. A concessionária afirmou ainda que mantém contato constante com a Prefeitura e segue à disposição dos órgãos.

Obras da Sargento Hermínio estão 57% concluídas; prazo de entrega é até dezembro

Segundo a Seinf, as obras da segunda etapa da avenida Sargento Hermínio estão com 57% dos serviços executados. Iniciadas em 2020, essa etapa consistia na duplicação de 1,5 km, entre a rua Padre Anchieta e a rua Olavo Bilac. As intervenções nesse trecho tinham prazo para serem entregues em 18 meses.

Orçada em cerca de R$ 25 milhões, a segunda etapa começou quase 17 anos depois do início das obras de duplicação da avenida. Iniciada ainda na gestão do ex-prefeito Juraci Magalhães, em 2003, o primeiro trecho foi concluído em 2011, na gestão da ex-prefeita Luizianne Lins. Ele consiste da parte da via entre a avenida José Jatahy e a rua Padre Anchieta.

Já o segundo trecho, entre a rua Olavo Bilac e a avenida Dr. Theberge, foi entregue em 2016, durante a gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio. O trecho dá acesso ao shopping Riomar Kennedy.

Conforme nota da Seinf, são implementados também pavimentação em piso intertravado, novas calçadas, plantio de mudas de árvore, ciclovia bidirecional e meio-fio.