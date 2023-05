Ponte dos Ingleses: mesmo com licitação, obras não têm prazo para serem retomadas

A obra de reconstrução da Ponte dos Ingleses, ponto histórico da Praia de Iracema, não tem prazo para ser retomada. De acordo com informações do portal da transparência estadual, a licitação para contratação de nova empresa que deve continuar as construções em Fortaleza já foi finalizada. No entanto, o Governo do Estado não informa prazos para que a ponte volte a receber intervenções.

O POVO procurou a Superintendência de Obras Públicas (SOP), órgão do Governo do Estado responsável pela obra, sobre o processo de contratação de nova construtora no dia 9 de março, por meio de e-mails e mensagens.

Após novas cobranças de resposta à demanda, o órgão afirmou ainda não ter um posicionamento sobre a continuação do restauro. A matéria será atualizada caso o órgão envie mais informações.



Ainda em 2021, uma licitação foi lançada para escolher uma empresa para realizar a obra. No entanto, em julho de 2022, o contrato com a ganhadora, ABTEC Engenharia LTDA, foi rompido. O órgão afirmou que a construtora descumpriu cláusulas contratuais. Após isso, uma nova licitação precisou ser publicada.

Depois de sete meses, a nova licitação foi realizada em busca de outra construtora. Com o valor de R$ 2.861.012,98, o certame teve como vencedora a empresa IGC Empreendimentos Imobiliários LTDA.

O contrato assinado entre o órgão e a empresa, disponível no portal da transparência do governo, dá o prazo de seis meses a partir da ordem de serviço para a conclusão dos serviços.

Ponte dos Ingleses, conhecida popularmente como Ponte Metálica, ainda está com obras paradas Crédito: FCO FONTENELE

Ponte dos Ingleses: relembre o início da obra



A Ponte dos Ingleses está interditada desde 2018 devido ao perigo estrutural apresentado pelas vigas comprometidas. Em 2019, o projeto arquitetônico e de reparo foi divulgado pelo Governo do Ceará. Apesar de ser de responsabilidade estadual, a Prefeitura de Fortaleza assinou um acordo para participar da restauração da ponte.

A primeira intervenção, após a retirada dos pisos e demolição de estruturas pela SOP, foi iniciada em janeiro de 2021 e foi feita pela Prefeitura, que ficou responsável pela recuperação estrutural.

Apesar da previsão de fim da fase para julho do mesmo ano, os trabalhos continuaram até 2022. De acordo com o secretário municipal da Infraestrutura, Samuel Dias, a obra era complexa por ser uma estrutura off-shore, ou seja, dentro do mar.

A Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) realizou a recuperação da fundação da ponte, como pilares e vigas. Foram utilizados cerca de R$ 4 milhões para a obra. Samuel afirma que a Seinf finalizou o trabalho e liberou o local para as intervenções que deveriam ser realizadas pela SOP.

O próximo passo, ainda sem data de início divulgada, será a construção de uma laje de concreto, do piso e dos guarda-corpos. A urbanização, com quiosques e mobiliário urbano, também é uma parte prevista no projeto.

“O Estado tem o projeto, eu acredito que eles tenham interesse em fazer. Até porque a Prefeitura está investindo na requalificação de toda a Praia de Iracema. Vai ficar muito ruim se a gente fizer a requalificação e ficar faltando um cartão postal tão importante para a cidade”, opina Samuel.