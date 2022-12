Polo de Lazer Sargento Hermínio: moradores pedem manutenção e segurança

O local que já foi amplamente frequentado hoje apresenta acúmulo de lixo, pichações e vegetação alta. A Prefeitura de Fortaleza informou que estão previstas melhorias no Polo de Lazer da Sargento Hermínio e no entorno

O Polo de Lazer Sargento Hermínio já foi um local onde a cultura, o esporte e o lazer da comunidade moradora dos bairros Monte Castelo, São Gerardo e Ellery se encontravam. O local tem espaço para caminhada, um campo para futebol de areia, parquinhos infantis, pista de skate, academia ao ar livre e bicicross. Mas a área às margens da Lagoa do São Gerardo, atualmente, apresenta acúmulo de lixo, pichações e vegetação alta. Os poucos que ainda mantêm a tradição de caminhar pelo local e fazer compras na tradicional feirinha aos domingos reclamam da insegurança.

"O Polo da Sargento Hermínio é um lugar excelente, mas está entregue às baratas", é o que considera o frequentador Francisco José. Passeando pela praça do local com seu cachorro Zeus na manahã desta quinta-feira, 8, o joalheiro reclamou da sujeira e, inclusive, do cheiro de urina e fezes no local.

"Aqui antigamente tinha programações de lazer, mas faz tempo que eles não fazem mais isso. Até as aulas de Zumba não tem mais", reflete o morador.

O Polo se localiza na única área verde da área Oeste de Fortaleza, sendo considerado o "pulmão" da região. Em 2016, o local passou por uma revitalização, que resultou na inserção de grande quantidade de pessoas em suas mais de 20 modalidades esportivas, como skate, futebol, voleibol e ciclismo; além da inauguração de uma Areninha.

No entanto, conforme explica Wescley Sacramento, membro da Associação Comunitária dos bairros Ellery e Monte Castelo, desde então o Polo não recebe trabalhos de manutenção.

É possível ver na área acúmulo de lixo, pichações e vegetação alta. "Em 2019, antes da pandemia, com a notícia do alargamento da av. Sargento Hermínio, a primeira coisa que a Prefeitura fez foi quebrar o Polo de Lazer. Desde então não voltou a reformar essa área. É a questão mesmo do abandono, o polo tinha uma gerência que não tem mais", opina Wescley Sacramento.

De acordo com o líder comunitário, o Polo de Lazer ainda contava com a presença frequente de guardas ambientais, fazendo a segurança do local. No entanto, ele diz que por ser uma área aberta, a falta de fiscalização ocasionou na ocupação irregular do espaço.

"Tem ainda a questão do abandono dos animais. [No Polo de Lazer] não há nenhuma política de castração e de vacinação dos gatos. Então, é um abandono muito grande", aponta.

O líder comunitário explica que, em maio de 2022, foi realizada uma audiência pública por meio da Câmara Municipal de Fortaleza para debater as demandas do local. No entanto, ele diz que os questionamentos dos participantes até o momento não foram respondidos pela gestão.

Procurada, a Prefeitura de Fortaleza informou que estão previstas melhorias no Polo de Lazer da Sargento Hermínio e no seu entorno e que as necessidades de serviços na área já foram levantadas.

A Prefeitura diz que o atendimento ao Polo de Lazer da Avenida Sargento Hermínio são realizados pela Inspetoria de Proteção Ambiental (IPAM). "Os agentes realizam premências diuturnamente, além de rondas motorizadas contemplando todo o parque, trabalhando de forma preventiva no controle de ocorrências, todos os dias da semana", diz em nota.

Já em relação ao abandono de animais, a gestão municipal informou que, em março deste ano, o VetMóvel realizou um mutirão de castração de gatos do Polo de Lazer da Avenida Sargento Hermínio.



Confira a nota completa:

A Prefeitura de Fortaleza informa que estão previstas, nas ações do Programa Fortaleza Cidade Sustentável (FCS), melhorias no Polo de Lazer da Sargento Hermínio e no seu entorno. O programa tem financiamento do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). As necessidades de serviços na área já foram levantadas e fazem parte do projeto elaborado para levar melhorias ao espaço público. Ressalte-se que no primeiro semestre deste ano, foram realizadas manutenções no parquinho infantil e na academia ao ar livre.

A Guarda Municipal de Fortaleza informa que o atendimento ao Polo de Lazer da Avenida Sargento Hermínio, no bairro São Gerardo, é realizado pela Inspetoria de Proteção Ambiental (IPAM). Os agentes realizam premências diuturnamente, além de rondas motorizadas contemplando todo o parque, trabalhando de forma preventiva no controle de ocorrências, todos os dias da semana.

A gestão municipal solicita a contribuição da população na manutenção dos equipamentos públicos e destaca que as solicitações de reparos em bens municipais podem ser feitas por meio do Canal 156.

Coepa

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal (Coepa), tem desenvolvido ações visando mitigar o problema do abandono de animais. Em 2022, foram castrados mais de 15 mil animais na capital por meio do VetMóvel. O número inclui cães e gatos resgatados das ruas por protetores independentes.



Além disso, em março deste ano, o VetMóvel realizou um mutirão de castração de gatos do Polo de Lazer da Avenida Sargento Hermínio. A cirurgia de esterilização é a principal medida de controle populacional. O VetMóvel realiza castração, consultas clínicas e vacinação antirrábica desde 2018, ultrapassando 171 mil procedimentos. A castração é feita mediante agendamento após cadastro pelo telefone 156.

