Prefeitura de Fortaleza entrega requalificação de quatro obras na educação

Durante cerimônia no Centro de Educação Infantil Murilo Serpa I, no bairro Pici, em Fortaleza, o prefeito Sarto Nogueira (PDT) entregou a requalificação de quatro obras para a educação. As obras contemplam o Centro de Educação Infantil no Pici e as escolas municipais Santa Isabel, no bairro Bom Jardim; Honório Bezerra, no Ellery; e Jáder de Figueiredo Correia, na Barra do Ceará. O evento foi na manhã desta sexta-feira, 26.

O prefeito destacou que as instituições passaram por mudanças de padrão e agora possuem uma estrutura mais preparada e aliada a ela, uma pedagogia de ponta. Durante o evento, Sarto visitou o CEI Murilo Serpa II que, em breve, passará por requalificação.

“A menos de um quarteirão daqui, estamos construindo uma nova unidade, incluída no nosso grande pacote de reforma escolar. A creche contará com berçário e sala de inovação, assim como todas as novas unidades. Esse é um grande avanço na educação de Fortaleza que, com essas requalificações, beneficiará mais de 1.800 estudantes”, comenta.

As obras receberam o investimento de R$ 5.904.457,81 e para equipar as unidades escolares, foi colocado o valor de R$ 702.209,08, vindos do Tesouro Municipal. A execução do projeto é uma parceria da Secretaria de Educação junto às Secretarias de Infraestrutura e de Gestão Regional.

O projeto inclui serviços de melhoria e padronização de infraestrutura de ambientes escolares, como revisão de cobertura, pintura, recuperação de revestimentos e pisos, itens de acessibilidade, entre outras melhorias. O principal intuito é gerar melhorias na estrutura do parque escolar, dando mais conforto, segurança e acessibilidade para alunos, professores, funcionários e comunidade escolar.

A secretária de educação, Dalila Saldanha comemorou o fato dizendo que Fortaleza se destaca nos investimentos em educação, com um total de 18 escolas entregues. “Essas estruturas, para além de ter um ambiente seguro, também tem algo que é muito estimado pelo prefeito Sarto, que é a valorização dos profissionais da educação”, pontua.