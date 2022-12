Sargento Hermínio em obra por mais 210 dias: moradores relatam problemas

A duplicação e a requalificação viária da avenida Sargento Hermínio, no bairro Presidente Kennedy, tiveram início nesta quinta-feira, 15. Conforme informações da Prefeitura de Fortaleza, para garantir o avanço nos trabalhos, será preciso o bloqueio parcial da via, entre as ruas Gilberto Câmara e Raquel Holanda. A intervenção tem duração prevista de 210 dias. Moradores e comerciantes da região relatam problemas em decorrência da obra.



Comerciária e moradora de um condomínio próximo à via em obras, Anny Santos, de 39 anos, conta que acompanhou desde muito nova o andamento das intervenções. Agora, mãe de três filhos, Anny enfrenta, de segunda a sexta-feira, o atraso dos ônibus, que precisaram ter o itinerário alterado para percorrer a avenida. Todos os dias, ela precisa ir ao trabalho pela manhã e deixar os filhos no reforço escolar à tarde.



“É muito complicado, aqui as linhas são muito restritas. São só duas e as que têm ainda sofreram alteração. E acredito que não vai acabar em alguns meses, porque, pelos anos que tenho nesse bairro [Presidente Kennedy], eu cresci e me criei aqui, e não vi as obras finalizadas”, conta a comerciária.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a Prefeitura, o isolamento da área vai permitir a continuidade dos serviços de construção da rede de drenagem, remanejamentos de postes de iluminação, calçadas e nova pavimentação com piso intertravado. A gestão também informou que 47% dos serviços já estão finalizados e agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) prestam suporte operacional à intervenção.



Apesar dos benefícios apontados pelo município, no decorrer dos próximos 210 dias, os usuários das linhas de ônibus que sofreram alteração terão que caminhar por mais alguns metros para conseguir acessar o transporte coletivo. É o caso do confeiteiro Lucas Menezes, de 30 anos, que trabalha a alguns quarteirões de distância da avenida. Nesta quinta-feira, 15, dia que marca o início da nova etapa das intervenções, ele esperou quase duas horas e perdeu três ônibus para voltar para casa por não ter sido orientado sobre as novas paradas.



“Eles [os técnicos envolvidos na obra] podiam pelo menos avisar sobre a mudança. Pego dois ônibus para vir trabalhar, mais dois para voltar para casa. Quando vim hoje para o trabalho, desci na parada de sempre. Mas já perdi três ônibus esperando no ponto errado e ninguém disse nada”, pontuou o confeiteiro.



A primeira etapa das obras de duplicação da avenida permitiu a urbanização de cerca de 1 km de via, sendo dividida em dois trechos: o primeiro, entre a avenida José Jatahy e a rua Padre Anchieta, e o segundo, entre a rua Olavo Bilac e a avenida Dr. Theberge, cuja conclusão permitiu o acesso ao novo Shopping RioMar Kennedy.



Uma obra de muitas gestões



Ao O POVO, o secretário de Infraestrutura, Samuel Dias, contou que a duplicação da via vem com a intenção de melhorar o tráfego viário na região, proporcionar melhor acessibilidade para os veículos e pedestres, principalmente através da acessibilidade com a reforma das calçadas.



“Aquela obra é muito esperada, porque há muito tempo foi prometida a duplicação da via e sempre houve expectativas da população com relação a essa obra. Recentemente, a Prefeitura de Fortaleza contratou a execução da obra e começou a fazer, pelas áreas no entorno da avenida Sargento Hermínio, as drenagens, desapropriações e indenizações”, lembra o secretário.



Ele explica a obra trará uma expansão urbanística à região, com novos empreendimentos imobiliários e comerciais, como shoppings centers e construções residenciais. "O intuito da obra é fazer florescer a urbanização no local, beneficiando os empreendimentos comerciais e imobiliários. Esperamos entregar uma infraestrutura melhorada, com melhor acesso e circulação de pedestres através das calçadas padronizadas e niveladas", finaliza. (Colaborou Levi Aguiar)



Quando concluída a obra, a avenida Sargento Hermínio passará a contar com 2,5 km de via totalmente urbanizada, sendo mais uma alternativa às avenidas Bezerra de Menezes, Francisco Sá e José Jatahy.



Enquanto ainda acontecem, no entanto, segundo Luciano Silva, de 42 anos, caixa do Panificadora Menino Jesus de Praga, localizada na av. Sargento Hermínio, a demora na conclusão das obras tem interferido no fluxo do comércio, que teve uma piora nos últimos tempos. Ele trabalha há 25 anos no local e viu todas as intervenções feitas na via desde que o projeto se iniciou, em 2003.



“Aqui o comércio fica meio parado, porque a maioria dos nossos clientes são de fora do bairro e vêm de carro ou de moto e, por conta do desvio, acaba ficando longe para eles chegarem até aqui”, diz. “E isso vai demorar para ficar pronto mesmo. Vi na televisão uma vez o prefeito falando que essas obras terminariam em dezembro, ele só não disse de que ano. E já houveram tantos dezembros, né?”, completa Luciano.



Na percepção de Luciano, a pavimentação intertravada pode apresentar problemas para os moradores da região durante os meses chuvosos. “Pode parecer bom depois de pronta, mas, no inverno, quando começarem as chuvas fortes e o piso sair do lugar, vai ser uma buraqueira sem fim”, comenta o comerciante.



Diferente dele, a moradora Neuma Barbosa, de 60 anos, acredita nos potenciais benefícios levantados pela gestão. Ela reside com o irmão em uma casa em frente à avenida e teve parte da casa demolida para a continuidade das obras, mas foi indenizada. “O lado ruim é a poeira que sobe, tenho dormido na casa da minha irmã, que mora há algumas ruas daqui. Mas a vida é assim, primeiro vêm as coisas ruins para depois virem as boas”, conclui.



Rotas alternativas e mudança no trânsito



Em nota, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informa que alterou o itinerário de três linhas de ônibus para viabilizar as obras no trecho da avenida Sargento Hermínio. Os desvios, assim como a intervenção, estão sendo divulgados na imprensa bem como no portal da Prefeitura de Fortaleza.



Sobre os itinerários, as linhas 074 – Antônio Bezerra/Unifor e 220 – Av. Sargento Hermínio seguem o desvio proposto pela AMC.



A opção de desvio proposto pela AMC que segue na Av. Sargento Hermínio é entrar à direita na Rua Raquel Holanda, à esquerda na Rua Raimundo Correia, à esquerda na Rua Pompeu Cavalcante e à direita retornando à Av. Sargento Hermínio.



Já a linha 108 – Santa Maria/ Bairro Ellery/Centro segue o desvio pela Rua Eretides Martins, Av. Sargento Hermínio, Rua Raquel Holanda, rua Raimundo Correia e segue o seu itinerário normal.



A Etufor afirma ainda que os pontos de parada que estavam no local da obra serão provisoriamente instalados nas ruas do referido desvio.



Sobre o assunto Trecho da av. Sargento Hermínio será bloqueado para obra de requalificação viária

Polo de Lazer Sargento Hermínio: moradores pedem manutenção e segurança

Av. Sargento Hermínio: duplicação pode ser entregue 20 anos após início das obras

Tags